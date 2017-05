Finale Britain's Got Talent wijkt voor Ariana Grande

De opbrengt van het concert gaat naar het noodfonds van het Rode Kruis in Manchester. Een woordvoerder van ITV zegt dat het tv-station de kijkers niet de kans wil ontnemen het benefietconcert te volgen. De door Ant & Dec gepresenteerde finale van de talentenjacht wordt daarom een dag eerder uitgezonden. De uitzending van de British Soap Awards, die op zaterdag stond gepland, verhuist naar dinsdag.

Tijdens het benefietconcert in het stadion Old Trafford Cricket Ground zijn er optredens van Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus en Take That. The Black Eyed Peas zijn pas toegevoegd aan de line-up. Ook Pharrell Williams, Usher en zanger Niall Horan van One Direction maken hun opwachting.

Volop aandacht

De kaarten gaan donderdag in de verkoop. ''Ariana Grande's benefietconcert One Love Manchester brengt artiesten en publiek samen en haalt geld op voor het Rode Kruis van Manchester'', aldus een woordvoerder van ITV. "Het is belangrijk dat er volop aandacht is voor dit concert."

Grande moest haar tournee vorige week afbreken toen een zelfmoordterrorist zich in de foyer van de Manchester Arena opblies. Bij de bomaanslag op 22 mei kwamen 22 mensen om het leven en raakten meer dan zestig anderen gewond.