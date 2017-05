Venus verklapt: Serena Williams krijgt meisje

Haar zus venus heeft in een interview nu per ongeluk het geslacht van de baby verklapt. Volgens de Amerikaanse, die vandaag de derde ronde van de French open bereikte, draagt haar zus Serena een dochter. In een interview met Eurosport zei Venus: "Ik wil dat ze naar mij vernoemd wordt. Ook wil ik haar favoriete tante zijn", sprak de tennister.

Op het Met Gala wilde Serena het geslacht van de baby nog niet bekend maken. Daar zei ze: "We wachten af. Het is voor ons een verrassing. We noemen het baby", aldus de 35-jarige. Helaas sprak haar zus dan toch haar mond voorbij.