Een titel voor de nieuwe serie van Samantha is er nog niet, maar RTL bevestigt dat de serie op stapel staat. In Meet & Greet met Diana Gabriels vertelt de blondine zelf ook al over de nieuwe serie. Ook komt hij scheiding van Michael aan bod in het gesprek. Barbie is inmiddels weer gelukkig in de liefde met Rolf Tangel.

De nieuwe serie zou de negende in de reeks zijn. Na Oh Oh Cherso en Oh Oh Tirol kreeg Samantha haar eigen soaps met achtereenvolgend Barbie's bruiloft, Barbie's baby, Huisje, boompje, Barbie, Samantha en Michael willen rust in de tent!, Samantha en Michael doe effe paranormaal!, Samantha en Michael houden zich Thai, Samantha en Michael nemen er nog eentje en Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos.