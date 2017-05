"Fuck you, dit kan niet waar zijn", zei Jan Smeets toen de programmacommissie met Justin Bieber aankwam. "Ik ben benieuwd, maar kan me er nog niks bij voorstellen, hoor. Ik heb naar heel veel filmpjes van kids gekeken die hem filmen terwijl hij op zo'n Engelse leren bank zit, maar daar word ik niet direct opgewonden van," aldus de Pinkpop-directeur in het 3FM-radioprogramma 3voor12 Radio.

Op de dag waarop Justin Bieber en Martin Garrix staan geprogrammeerd zijn met 61.000 stuks de meeste kaarten verkocht. Toch wil Smeets geen pop-festival van Pinkpop maken. "Daar ben ik geen voorstander van. Ik heb er stiekem van gedroomd om het Pinkrock te noemen, want ik ben gewoon een rockliefhebber."

De Pinkpop-directeur gaf in het radioprogamma aan wat zijn favoriete acts zijn: "Ik kijk het meest uit naar Passenger, Live en Guus Meeuwis."