Naast het vriendenpanel gaat ook een team van deskundigen aan de slag die op basis van wetenschappelijk onderzoek geschikte partners zullen aanwijzen voor Gordon. Aan het einde van het programma treedt de presentator in het huwelijk met de laatst overgebleven kandidaat.

"Iedereen kent mij van gekkigheid, maar in je hart wil je maar een ding: de geborgenheid hebben van iemand die accepteert wie je bent", zei Gordon over het programma. "Vooral als bekende Nederlander is het heel moeilijk om iemand te vinden."

Media

Volgens Gordon liepen veel van zijn relaties eerder stuk vanwege de enorme media-aandacht en het feit dat ze daar niet goed mee om konden gaan. "Nu weten ze waar ze aan beginnen. Het is al in de media", aldus Gordon, die hoopt dat de pers hem en zijn toekomstige man na de trouwerij met rust laat.

De trouwdatum is vastgesteld op 22 november in Zuid-Afrika. Het programma is naar verwachting eind van dit jaar op televisie.