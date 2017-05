Politie geeft foto’s en audio van arrestatie Tiger Woods vrij

Het korps heeft ook de audiopnames vrijgegeven die gemaakt werden tijdens de arrestatie. Zijn auto, die een slordige 150.000 pond heeft gekost, stond langs de weg met de motor aan. Woods was ernstig in de war toen hij werd aangesproken door agenten. Hij zou extreem langzaam en onduidelijk hebben gesproken.

De voormalig nummer 1 van de wereld vertelde de politie in eerste instantie dat hij van een golfwedstrijd kwam maar veranderde later zijn verhaal. Woods zei toen dat hij niet meer wist waar hij was. De sporter was volgens het rapport zo van het pad af dat hij zijn neus niet kon aanraken toen hem dat werd gevraagd en het lukte hem ook niet om op één been te staan.

In een statement stelde Woods later dat hij niet dronken was maar dat zijn toestand kwam door een onverwachte reactie op voorgeschreven medicijnen. „Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn actie”, aldus Woods. „Ik realiseerde mij niet dat de mix van medicijnen mij zo sterk had beïnvloed.” Er is geen alcohol in zijn bloed aangetroffen. Woods is inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

