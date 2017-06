Volgende twee platen Arcade Fire bij Columbia

Het derde album van Arcade Fire, getiteld The Suburbs, gaf de band uit via een klein label uit North Carolina genaamd Merge Records. De band won in 2010 een Grammy Award voor die plaat.

De rockband maakte ook bekend dat ze dit weekend een nieuwe single uitbrengen op vinyl. De plaat zal voor het eerst te koop zijn op het Primavera Sound Festival in Barcelona, waar Arcade Fire ook optreedt. Het nummer heeft wat weg van hun single Reflektor van het gelijknamige album uit 2013, maar ook het nummer Dancing Queen van ABBA zit in de track verwerkt.