De historie van Mysteryland en Thunderdome is nauw met elkaar verbonden. De band gaat terug tot aan 1994 toen er voor het eerst een Thunderdome-area was op de tweede editie van Mysteryland. In totaal is er zeven keer een Thunderdome-stage geweest.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Thunderdome na vijf jaar terugkeert in de Jaarbeurs in Utrecht. Binnen een half uur waren alle 30.000 kaarten uitverkocht.