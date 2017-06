Chloë Moretz boos om Sneeuwwitjeposter

Op de poster staan twee vrouwen - één lang en dun en de andere klein en gezet - met daarbij de tekst: 'Wat als Sneeuwwitje niet langer mooi was en de 7 dwergen niet zo klein?' "Ik heb de marketing voor Red Shoes gezien en ik ben net zo geschokt en woedend als iedereen. Dit is niet door mij of mijn team goedgekeurd."

In een vervolgtweet schrijft ze: "Weet dat ik het de producenten van de film heb laten weten. Ik heb mijn stem geleend aan een mooi script waarvoor ik hoop dat jullie dit als geheel zien. Door het echte verhaal voelen jonge vrouwen zich sterk en dat resoneerde bij me. Het spijt me voor deze belediging die buiten mijn creatieve controle lag", waarbij ze doelt dat op de poster geïmpliceerd wordt dat kleine stevige vrouwen niet mooi zijn.

Moretz sprak de stem van Sneeuwwitje in, in de op het traditionele verhaal van Sneeuwwitje gebaseerde film. Die verhaalt over zeven ijdele prinsen die gevangen zijn in het lichaam van lelijke dwergen.