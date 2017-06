Moeder Gerard Joling van intensive care af

Volgens Gerard mag ze waarschijnlijk komende zaterdag het ziekenhuis verlaten. Eerder vertelde de zanger op Instagram over het ongeluk. "Nou mam, je hebt me wel vreselijk laten schrikken. Ik ben net gebeld door mijn zusje dat m'n moeder een ongeluk heeft gehad. Er is een hond overgestoken uit the middle of nowhere en m'n moeder is gevallen."

Dat Jannie flink hard is gevallen, bleek wel uit de verwondingen. "M'n moeder is gevallen en heeft een hele dikke elleboog en een hersenschudding. Ze ligt met een nekband om en er worden nu foto's gemaakt of er geen ernstigere dingen aan de hand zijn."

Gerard kon niet bij zijn moeder zijn, omdat hij op Kos zit. "Gelukkig zijn m'n zus en broer erbij. Dus mam, heel veel sterkte, Je bent een taaie en ik hoop dat je er snel weer bovenop bent."