Frank Lammers te zien in Borgen

“Ik ben vereerd dat ik onderdeel mag uitmaken van dit stuk theatergeschiedenis”, aldus Lammers. Hij vervangt Michel van Dousselaere die in de voorgaande voorstellingen de rol van de minister-president speelde.

In de toneelbewerking van het Deense politieke tv-drama rondom de eerste vrouwelijke premier speelt Malou Gorter de rol van Birgitte Nyborg die wordt gekozen als opvolgster van Hesselboe. Peter Vandemeulebroecke is haar spindoctor Kasper Juul, Anna Drijver vertolkt de rol van journaliste Katrine Fønsmark en Renée Soutendijk die van politiek analiste Hanne Holm.

In de negen uur durende voorstelling worden veertien afleveringen van de eerste twee tv-seizoenen achter elkaar gespeeld, met steeds vijf minuten pauze ertussen. 1200 toeschouwers per avond kunnen de dertig acteurs aan het werk zien. Vorig seizoen was Borgen al een hit op een toneel, begin juli staat het NNT wederom op de planken voor een tweede seizoen.