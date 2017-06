Jeroen Pauw sluit tv-seizoen af met dictee

"Een late night talkshow is een van de boeiendste programma's om te maken. Elke keer op zoek naar het gesprek van de dag, voorzichtig meegaan met de waan van de week en tegelijk proberen een vrolijk en optimistisch uur te maken, zo vlak voor het slapen gaan'', blikt Jeroen Pauw terug op de afgelopen maanden.

"Dit was een fijn seizoen, na een spetterende start samen met Eva Jinek in de politieke praatshow Pauw & Jinek: De Verkiezingen, genieten we nog bijna dagelijks van het formatiespel. We hebben de successen gevierdvan Feyenoord en Dumoulin gevierd en het avontuurlijk presidentschap van Donald Trump besproken. Ik kijk er nu al naar uit om het stokje van Eva na de zomer weer over te nemen."

