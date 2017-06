In de ochtendshow Evers staat op vertelde ze dat ze is meegenomen door John Heitinga, met wie ze optrekt voor haar programma Chantal blijft slapen. John zou de berg driemaal op fietsen.

Chantal beklimt de Franse Alpe d'Huez ongetraind en daarom voornamelijk lopend, met de racefiets aan de hand. ''Ik ben aan het fietsen, aan het lopen, aan het kruipen, aan het rollen'', vertelt ze. ''Dit was helemaal niet de bedoeling'', zegt Chantal. ''Ik ging mee als mascotte, toen zei John Heitinga dat hij iets voor mij had geregeld. Ik dacht aanvankelijk aan een roze leeuw als pak. Maar hij kwam aanzetten met een roze fiets en een roze helm."

De presentatrice heeft alle respect voor de deelnemers die dit jaar voor het twaalfde jaar de Franse berg trotseren om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden, die zelf genas van leukemie, gaf dit jaar om 04.30 uur het startschot waarna de ruim 4000 deelnemers een tot zes keer de berg op gingen. Het motto is: opgeven is geen optie.

Rond 20.00 uur gaan de laatste deelnemers over de finish en maakt de organisatie het voorlopige eindbedrag bekend. Vorig jaar werd ruim 11 miljoen euro voor het Alpe d'HuZes/KWF Fonds opgehaald. In totaal is in de afgelopen elf jaar 140 miljoen bij elkaar beklommen op de legendarische berg.