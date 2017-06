Mehgan James heet ze en vooral bekend als realityster. Zo was ze onder andere te zien in programma's als Bad Girls Club, Basketball Wives LA en verscheen ze met haar ex in Marriage Boot Camp: Reality Stars.

De familie Kardashian is dan ook niet bepaald blij met de nieuwe aanwinst: "De meerderheid van de Kardashians is er boos over, omdat Mehgan vooral bekend staat als een losbol en vluchtig is. Ze willen dat Rob een vrouw vindt die aardig en rustig is."

Zus Khloé zou Mehgan al ontmoet hebben, "de rest van de familie weigert dit", zo vertelt een bron aan InTouch. "Mehgan geeft problemen en dat is wel het laatste dat Rob op dit moment nodig heeft in z'n leven."

Mehgan James Foto: Instagram

De Kardashian-telg komt net uit een rumoerige relatie met Blac. Samen hebben ze een dochter, Dream.