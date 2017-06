„Foodmakers is een programma dat laat zien waar ons voedsel vandaan komt en hoeveel werk er voor nodig is voordat het eten op je bordje ligt, maar vooral gaat het over de vraag hoeveel ambacht er nog bestaat in Nederland”, vertelt Jet. „Voor mij betekent een gezond en bewust leven voornamelijk wéten wat je eet.”

De kersverse presentatrice is geen onbekende als het op voeding aankomt. Zo bracht ze al twee boeken uit, boordevol recepten en tips, en schrijft ze wekelijks over alles wat maar met voeding, koken, restaurants en sport te maken heeft.

In het tv-programma worden de de verhalen van de ondernemers verteld die zich dag en nacht inzetten voor goed en veilig voedsel. Foodmakers doet verslag van innovaties bij grote boerderijen, maar ook van kleine ondernemers met bijzondere eigen lokale producten.