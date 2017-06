"Het was duidelijk dat Brad daar was om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. Hij was erg meegaand en dankbaar naar iedereen toe die bij elke attractie hen hielp", zo vertelt een bron aan E! News.

Chris heeft twee kinderen, Toni van 12 en Christopher van 11. Christopher zou dol geweest zijn op The Wizarding World van Harry Potter. "Ze waren erg op hun gemak met elkaar, het is Brad echt geluk om hun gedachten even te verzetten voor een paar uurtje met een leuk dagje uit."

Chris en Brad waren goede vrienden. De zanger werd vorige week begraven en ook Brad was daarbij aanwezig.