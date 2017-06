Een derde seizoen zit er niet in, meldt Deadline. Op 5 mei bracht Netflix het tweede seizoen van tien afleveringen uit. Die is deels in Amsterdam opgenomen.

''Na 23 afleveringen, zestien steden en dertien landen komt dit verhaal van Sense8 tot een einde'', zegt contentmanager Cindy Holland van Netflix.

De hoofdpersonages in Sense8 zijn Capheus (Toby Onwumere), Kala (Tina Desai), Lito (Miguel Angel Silvestre), Nomi (Jamie Clayton), Riley (Tuppence Middleton), Sun (Donna Bae), Will (Brian J. Smith) en Wolfgang (Max Riemelt).

Door de connectie die de acht Sensates delen zijn zij in staat te bewegen, praten en denken als de anderen en zijn zij volledig ondergedompeld in elkaars leven, tragedies en triomfen. Terwijl zij antwoord zoeken op de vraag waarom zij met elkaar verbonden zijn, moet het achttal op de vlucht voor de geheime organisatie die hen wilt opsporen en doden.