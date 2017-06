Het is een zeeschip met rondom een lauwerkrans en onderaan in het midden een roos. Jody laat de eerste contouren trots zien op Instagram. Over twee weken gaat Jody terug naar de tatoeëerder om de tattoo te laten inkleuren.

"Het was voor mij alweer drie jaar geleden dat ik een tatoeage heb laten zetten'', vertelt Jody aan Shownieuws. ''Ik was eigenlijk een beetje vergeten hoe heftig die pijn was. Deze was nasty, precies op het bot en richting de tepel, het was geen pretje. Maar ik ben wel blij met het resultaat."