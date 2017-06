Inmiddels hebben al vijf theaters haar shows geannuleerd. Woensdag kreeg ze al van CNN te horen dat ze geen nieuwjaarsshow mag maken voor de zender.

De omstreden foto verscheen dinsdag op social media en veroorzaakte een storm van reacties, onder anderen van de familie Trump. De Amerikaanse president twitterde dat Griffin zich moest schamen: "Mijn kinderen, vooral mijn elfjarige zoon Baron, hebben het hier moeilijk mee. Walgelijk''. Griffin bood haar excuses aan en erkende dat ze te ver was gegaan, maar kon daarmee niet voorkomen dat theaters haar te kennen gaven dat ze niet meer welkom is.

Donderdag maakten theaters op Staten Island en in New Jersey bekend dat de shows van Griffin in november niet doorgaan. ''De recente acties van mevrouw Griffin belemmeren ons zeer in onze missie om als non-profit theater de gemeenschap van Staten Island te dienen'', legt het St. George Theatre op Staten Island uit. Eerder besloten zalen in Albuquerque en Californië de shows van Griffins Celebrity Run-In Tour te schrappen.