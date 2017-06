Aretha Franklin komt met nieuwe plaat

Haar laatste album dateert alweer uit 2014 en was getiteld Aretha Franklin Sings the Great Diva's. De plaat bevatte een aantal klassieke songs van vrouwelijke artiesten, gezongen door Franklin. Een titel voor het nieuwe album heeft de Queen of Soul nog niet. "Ik werk aan een paar dingen. Ik denk dat er tien nummers op de nieuwe plaat komen. Misschien elf", zegt ze tegen Billboard.

De 75-jarige Franklin zegt dat ze wel van plan is om nummers te blijven schrijven en opnemen, ondanks dat ze in februari aankondigde met pensioen te gaan. "Al dat reizen en vliegen is na 54 jaar best vermoeiend", aldus de zangeres. Aretha Franklin behoort tot een van de meest succesvolle artiesten ooit. De souldiva verkocht liefst 75 miljoen platen gedurende haar loopbaan en won achttien Grammy Awards.