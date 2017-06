Zo twitterde acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio: "Vandaag heeft onze planeet pijn geleden. Het is belangrijker dan ooit om actie te ondernemen."

Today, our planet suffered. It’s more important than ever to take action. #ParisAgreement https://t.co/FSVYRDcGUH — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 1 juni 2017

"We moeten deze klootzak tegenhouden. Dit is urgent. Je moet gaan stemmen in 2018", twitterde zanger John Legend donderdag in reactie op het besluit van Trump.

We have to stop this asshole. This is urgent. You have to vote in 2018. — John Legend (@johnlegend) 1 juni 2017

Zangeres Katy Perry smeekte Trump op Twitter aan zijn kinderen en kleinkinderen te denken, die volgens haar met de consequenties van de opwarming van de aarde moeten leven.

. @realDonaldTrump I ask humbly to remember your children, their children & all children will be left to live w/the results of your decision pic.twitter.com/dnYQ2dH4Cz — KATY PERRY (@katyperry) 1 juni 2017

Naast politici en beroemdheden lieten ook de directeuren van grote Amerikaanse ondernemingen van zich horen. Zo liet Elon Musk van Tesla weten dat hij opstapt als adviseur van Trump voor economische en duurzame initiatieven. En ook de CEO's van Microsoft, Google, Apple en General Electric lieten weten diep teleurgesteld te zijn in de Amerikaanse president.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) 1 juni 2017

De afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, zijn door alle landen behalve Syrië en Nicaragua ondertekend. De VS schikt zich nu in dat rijtje door de afspraken niet langer na te komen. President Trump beweert dat de afspraken de Amerikaanse economie schade berokkenen.