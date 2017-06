Ook Lin-Manuel Miranda zet tattoo voor vrouw

"Ik heb een permanente parkeerplaats voor V in het weekend", twitterde Miranda. De acteur en zijn vrouw Vanessa trouwden met elkaar in 2010 en kregen een zoon in 2014. Hij is niet de enige die een tatoeage heeft laten zetten als eerbetoon aan zijn partner.

In other news, I got a permanent parking spot for V over the weekend pic.twitter.com/V9SULMabAL — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 31 mei 2017

Zo hebben Beyoncé en Jay Z beide een tattoo van het Romeinse cijfer vier (IV) op hun ringvinger. De vier staat symbool voor de verjaardag van Queen Bey, op 4 september, die van Jay Z op 4 december en hun trouwdag op 4 april. En David Beckham heeft een tatoeage van zijn vrouw Victoria op zijn arm terwijl de Spice Girl de initialen van de voetballer liet tatoeëren aan de binnenkant van haar pols.