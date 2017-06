Dat maakte SBS vrijdag bekend.

Jeroen heeft een flinke uitdaging voor de designers. Zij moeten niet alleen een ontwerp maken, maar dat ook binnen 48 uur tot uitvoering brengen. De opdrachten die ze krijgen zijn afkomstig uit bestaande situaties.

Volgens SBS is Jeroen “de ideale presentator” om “de hectische competitie in goede banen te leiden”. De Topper deelt niet alleen opdrachten uit, hij gaat ook wekelijks het land in op zoek naar “het verhaal achter de ontwerp-opdracht: het woonprobleem”.

De opnames voor De designdroom starten deze maand. Kandidaten kunnen nog aangemeld worden, SBS wil dat het voor de deelnemers een verrassing blijft dat ze meedoen.