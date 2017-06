premium

Herman van Veen geopereerd na val

46 min geleden Evert Santegoeds

Na zijn val op het toneel waarbij hij een pols brak, vorig weekend tijdens een voorstelling in Veendam, heeft HERMAN VAN VEEN alsnog een operatie moeten ondergaan. Hoewel een en ander zich eerst liet aanzien als een eenvoudige breuk, leek het raadzaam toch een plaatje aan te brengen in de linkerpols van de cabaretier, wat in een ziekenhuis in Amersfoort inmiddels is gebeurd.