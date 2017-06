De film van Netflix wordt maar in een zeer gelimiteerd aantal landen in de bioscopen uitgebracht, waaronder Zuid-Korea. In de meeste landen, waaronder Nederland, gaat de film eind juni in premiere op het betaalkanaal.

CJ-CGV mag de film in de bioscoop vertonen vanaf 28 juni, de dag waarop Okja ook op Netflix te zien is. Maar de bioscoopexploitant ziet hier geen heil in. “Het is van groot belang dat bioscopen de kans krijgen om bezoekers te trekken en geld te verdienen met een titel”, stelt een woordvoerder van het concern tegen Variety. “Dit verdienmodel waarin de film tegelijkertijd op Netflix uitkomt, werkt voor ons niet. Het enige doel van Netflix is om meer abonnees te trekken.”

De weigering is opmerkelijk; Bong Joon-ho geldt als de belangrijkste en populairste regisseur van Zuid-Korea. Okja vertelt over een Koreaans meisje dat haar reuzenvarken gaat bevrijden als een groot vleesconcern het dier wil slachten voor consumptie. Het varken Okja is ontworpen door de Nederlandse animator Erik-Jan de Boer, die eerder een Oscar won voor zijn tijger in Life of Pi.

Geen Gouden Palm

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal en Paul Dano. Okja ging in premiere op het festival van Cannes, waar de film zijn wereldpremiere beleefde. De jury van de competitie weigerde deze film en The Meyerowitz Stories, een andere titel van Netflix, te bekronen omdat Netflix beide titels niet in de Franse bioscopen uitbrengt. Dit is wel verplicht voor films die in competitie draaien in Cannes.

Het is nog niet duidelijk of Lotte Cinema, de tweede exploitant van Zuid-Korea, Okja wél gaat vertonen.