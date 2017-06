Pinkpop onderhoudt contact met Duitsland

Het hoofd van de beveiliging van Pinkpop en de burgemeester van Landgraaf hebben contact gehad met de Duitse collega’s over de onruiming van het Duitse festivalterrein. “Wij hebben begrepen dat het in Duitsland vooral een voorzorgsmaatregel is”, stelt Smeets. “We zien vooralsnog geen enkele reden om onze plannen aan te passen."

Pinkpop gaat zaterdag van start. Zaterdagochtend worden de eerste campinggasten verwacht. Het festival heeft de afgelopen twee jaar de beveiliging van het terrein geprofessionaliseerd en uitgebreid.

Zo is er een Pinkpop Control Center, dat doorlopend bemand is door politie, brandweer en organisatie. Ook is er een vliegverbod ingesteld boven het festivalterrein.