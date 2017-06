Ariana Grande brengt verrassingsbezoek aan fan

De 23-jarige Amerikaanse ster verraste Jaden (10) en andere patiëntjes van het Royal Manchester Children’s Hospital met een bezoek, terwijl de kinderen al ingestopt in bed waren. Volgens Manchester Evening News gaf ze de kinderen cadeautjes en signeerde ze t-shirts. Het meisje is behoorlijk gewond geraakt aan haar benen na de explosie die plaatsvond en heeft al twee operaties ondergaan

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrandexxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2 — jaden farrell mann (@dustyblu10) 2 juni 2017

Jaden’s moeder laat aan de Britse krant weten dat haar dochter enorm verbaasd was. Ze voegde daaraan toe: „Jaden keek televisie toen ze plotseling binnenkwam. Het was een totale verrassing. Eerder heeft ze vandaag al prins William ontmoet en later kwam Ariana binnenlopen.”

I'm in love pic.twitter.com/rngWnUy1lA — Adam Harrison (@Adam_Harrison13) 2 juni 2017

Ze vervolgt: „Ze heeft sowieso altijd een lach op haar gezicht, maar vandaag was die lach nog groter dan normaal. Ariana gaf haar een knuffel en een kus en Jaden was totaal verbijsterd. Het was geweldig om te zien hoe blij ze was.”

Ariana is momenteel terug in Manchester voor het benefietconcert dat ze zondag geeft voor de slachtoffers van de aanslag. Hierbij zullen ook artiesten als Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That en Miley Cyrus een optreden geven.