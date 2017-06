Dit dancefestival vindt tegelijkertijd plaats in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Dj's als Afrojack, Don Diablo, Hardwell, Nicky Romero, Oliver Heldens en Showtek vliegen per helikopter naar de festivallocaties.

De organisatie verwacht in totaal zo'n 100.000 bezoekers, die elkaar via grote tv-schermen op diverse momenten kunnen zien. Volgens mede-initiatiefnemer John Ewbank is het bijzonder dat de dj's allemaal op hun thuisbasis zijn. "Nederlandse dj's behoren tot de beste van de wereld en komen overal, maar toch tikt het klokje nergens zoals thuis."

De feesten beginnen om 12.00 uur en duren tot middernacht. De locaties zijn het Olympisch Stadion in Amsterdam, Ahoy Buiten in Rotterdam en het E3 Strand Eersel nabij Eindhoven.