"Mensen zagen vrolijkheid, maar ik voelde een bepaalde treurnis. Niks was goed. Tijdens optredens viel het mee, want dan kreeg je een adrenalinestoot, maar wel de ochtenden erna", aldus de inmiddels 61-jarige Christian. "Het is een hard vak. Met veel druk. Soms voelde dat als een soort wedstrijd", zo vertelt hij aan het AD.

Wat het precies was weet Christian niet. "Een midlifecrisis? Een depressie? Een burn-out? Het was onverklaarbaar. Op een dag werd ik wakker in een hotelkamer in België. Helemaal in paniek. Ik wist het gewoon niet meer. Mijn familie heeft aangedrongen op hulp", zegt hij. Met behulp van een therapeut en wekenlange bezoeken aan een speciale kliniek herstelde hij. "Ik heb op het randje gezeten, maar ben er bovenop gekomen. Sterker nog, ik zou niet eens meer weten hoe ik me toen voelde.''

De schlagerzanger is nu weer volop in de schijnwerpers na zijn filmrol in Ron Goosssens, Low Budget Stuntman en zijn deelname aan het programma Beste Zangers, waarop hij veel reacties krijgt. "Mensen zijn verbaasd dat ik ook andere liedjes kan zingen", vertelt Christian. "Ik ben blij dat mensen er nu achter komen, dat ik veelzijdig ben. Dat ze niet denken dat ik een jukebox ben, waar je een euro ingooit en vanzelf een liedje komt.''