De 52-jarige De Bever is naar eigen zeggen niet zo snel onder de indruk van grote namen of grote zalen. "Ik ben niet zo'n dromer. Ik ben alweer met het volgende optreden bezig", zegt hij. "En ik vind een klein volkscafeetje nog bijna net zo mooi, hè. Een bruine kroeg waar de mensen ook mijn oude liedjes kennen, niet alleen de feestnummers. Waar je óók een mooie ballade kunt zingen. Want liefhebbers van het levenslied zijn gevoelige mensen, hè. Met een klein hartje", zo vertelt hij in het AD.

De voormalig profvoetballer teert vooral op het succes van zijn hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Bij optredens zingt hij het nummer vrolijk meerdere keren. "Dat is toch wat de mensen willen, hè. Die willen gewoon dat liedje horen. Liefst twee keer."