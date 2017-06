De zanger, acteur, presentator en musicalster kreeg de Ziggo Best Acting Talent Award tijdens het Grand Gala Event van het SCENECS Filmfestival in Hilversum.

“Het is een heftige rol. Ik kan me voorstellen dat mensen die deze film zien denken: wow, is dat Tim?”, zegt hij over de rol van Luuk, een cokesnuivende student scheikunde. Luuk belandt in de cel na een mislukte poging drugs te smokkelen, maar weet te ontsnappen. Dankzij zijn talent voor wielrennen belandt hij weer op het juiste pad.

“Ik heb heel bewust gekozen voor deze rol en diepgang. Daarom is het fantastisch om nu bekroond te worden met de Ziggo Best Acting Talent Award”, jubelt de 29-jarige Tim. Volgens de jury weet hij “de ontwikkeling die zijn personage doormaakt op een hele natuurlijke wijze over te brengen”. “Hij neemt het publiek mee in zijn worsteling en ontdekkingsreis. Gezien de complexiteit van deze rol is dit een prachtige prestatie van Tim Douwsma als speelfilmdebuut.”