Rammstein stond gepland als afsluiter van de eerste festivaldag van Rock am Ring, maar het festival werd vrijdagavond onderbroken vanwege een terreurdreiging. Zaterdag ging het gerucht dat Rammstein het optreden in zou halen, maar via Twitter liet de band weten dat het verhaal niet klopt. “Helaas is het niet mogelijk onze show op Rock am Ring in te halen”, schreven Till Lindemann en co.

Rock am Ring pakte de draad zaterdagmiddag weer op. Zoals vooraf gepland ging het festivalterrein om 13.30 uur open, om 14.00 uur stonden de eerste bands weer op het podium. De Duitse politie kamde het hele festivalterrein uit en gaf vervolgens groen licht voor de hervatting van het bekende rockfestival.