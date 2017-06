De 15-jarige Julia Carlile is lid van Mersey Girls en moet een rugoperatie ondergaan. De danseres uit de groep Mersey Girls lijdt aan scoliose en heeft daardoor een ernstige vergroeiing in haar rug.

Mocht de dansgroep de finale winnend afsluiten, ontvangen ze 285.000 euro in totaal. Julia wil haar deel van de winstpremie gebruiken voor de operatie. Simon Cowell heeft aangeboden het resterende bedrag bij te betalen. Wanneer de dansgroep de wedstrijd niet wint, zal het jurylid de volledige kosten van de operatie voor zijn rekening nemen.

In gesprek met The Sun geeft Simon zijn beweegredenen. "Je krijgt brieven en telefoontjes en op een bepaald moment moet je ergens een lijn trekken. In deze situatie niets doen? Ik zou niet meer in de spiegel kunnen kijken. Ik zou nooit zeggen: 'Je bent tweede geworden, het is voorbij.'"