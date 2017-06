Amanda deelde op haar Instagram een foto waarop ze een setje uit haar eigen bikinilijn draagt. Bij de post schrijft de ex van Afrojack, met wie ze dochtertje Vegas heeft: "Amanda's Bikini's. coming soon"

Amanda werd bekend van haar deelname aan De Gouden Kooi. Tegenwoordig is ze te zien in de reallifeserie Keeping Up With The Balkjes, verwijzend naar Keeping Up With The Kardashians in de Verenigde Staten.