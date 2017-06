Mariah en Bryan werden vorige week al zoenend gespot in een restaurant in Beverly Hills en dat wakkerde de geruchten rond een hereniging alleen maar aan.

Vrijdagavond zijn de 47-jarige zangeres en de 33-jarige danser opnieuw gespot bij een restaurant en ditmaal liepen ze hand in hand naar buiten. Voor het stel is te hopen dat hun relatie nu een langer leven beschoren is.