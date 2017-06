Op hun Instagram maakt Little Mix bekend dat ze niet naar Britain's Got Talent kunnen komen, omdat ze ergens anders op het podium staan. Ariana Grande heeft de groep namelijk gevraagd om op te treden tijdens het benefietconcert in Manchester voor de slachtoffers van de aanslag van 22 mei.

We were looking forward to performing #Power for you guys this Sunday on @bgt but following the date change we are unable to attend. We are however, so honoured that @arianagrande has asked us to perform at the #OneLoveManchester show on Sunday ❤️ xx the girls xx Een bericht gedeeld door Little Mix (@littlemix) op 2 Jun 2017 om 6:50 PDT

Naast Little Mix treden onder anderen ook Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams en Take That op. NPO3 doet verslag van het concert.