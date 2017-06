Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cher was bij begrafenis Gregg Allman

1 uur geleden

Gregg Allman overleed vorige week zaterdag op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. De frontman van The Allman Brothers Band is vandaag begraven in Macon, Georgia.