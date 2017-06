Justin Bieber en Pinkpop geen droomhuwelijk

Nooit eerder lag de nadruk zo op het woordje 'pop' in Pinkpop als vandaag, met vlak na het tieneridool diens goede vriend dj Martin Garrix nog op het programma. De 23-jarige Bieber moest jonger publiek naar Landgraaf trekken en deed dat. Vandaag zijn er naar verwachting tot wel 20.000 mensen meer dan de komende twee dagen naar het evenement afgereisd.

De bezoekers kregen echter een ware popshow uit zijn Purpose-tour (met hits als Boyfriend, Love Yourself, Let Me Love You en Baby) voorgeschoteld, zoals die ook in een Ziggo Dome opgevoerd had kunnen worden. Een set vol dansroutines dus, flitsend licht en zelfs vuurwerk. Heel veel om naar te kijken, tot zover geen klachten.

Een veelgehoord probleem met dit soort concerten is echter dat al het visuele vaak ten koste gaat van het live zingen. Dat was ook bij Bieber het geval, die veel meer dan wenselijk naar de elektronische hulpmiddelen greep. Zuiver op de graad klonk het in elk geval zelden, of het moest bij een ballad tussendoor zijn. En menigeen vroeg zich af hoe 'echt' gezongen delen van het optreden waren.

Zelfs dit was allemaal niet onoverkomelijk geweest, ware het niet dat de vooraf toch ook bekritiseerde Bieber serieuzer was op de bühne dan de Paus op zondag. In bijna anderhalf uur tijd kon er amper een lachje vanaf, laat staan een grap. Terwijl collega-popster Robbie Williams bij eerdere edities liet zien dat het publiek in Landgraaf wel is te pakken met humor. Een gemiste kans!

Zo werd het dus niet echt een gelukkig huwelijk tussen het festival en deze posterboy. Maar van de gillende tieners vooraan vernamen we geen klachten.