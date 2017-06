Martin Garrix vond Pinkpop bizar

Bij zijn tweet deelde de twintigjarige dj een aantal foto’s van zijn optreden, waarvoor hij bij hoge uitzondering de doorgaans zeer strikte eindtijd van Pinkpop wat op mocht rekken. Garrix’ voorganger Justin Bieber begon later en speelde langer door, waardoor ook de dj later aan de bak kon op het hoofdpodium. Garrix startte zijn show bijna een halfuur later dan gepland, even voor 00.30 uur stapte hij van het podium af.

Pinkpop wist de dj voor de neus van dancefestival The Flying Dutch weg te kapen. Vorig jaar liet hij zich nog per helikopter tussen de drie locaties van het evenement vervoeren om op één dag in zowel Amsterdam als Rotterdam en Eindhoven te kunnen optreden. Dit jaar moest The Flying Dutch het zonder een van de supersterren doen. Garrix had kennelijk geen spijt van zijn keuze voor Landgraaf. "Pinkpop, jullie zijn fucking geweldig!" En hij wil kennelijk graag nog eens terugkeren. "Pinkpop, tot ziens."