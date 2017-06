Prins Albert op waterfiets van Nice naar huis

Albert fietst de 21 kilometer niet in zijn eentje; ook onder anderen voormalig Formule 1-coureur David Coulthard stapte zondag op een moderne waterfiets. De afstand van Nice naar Monaco wordt in estafetteverband afgelegd.

Foto: Reuters

Met de waterfietsactie wordt aandacht gevraagd en geld opgehaald voor de Princess Charlene of Monaco Foundation. Alberts vrouw, die eerder al op een moderne waterfiets stapte, wil middels haar stichting meer kinderen leren zwemmen. De voormalige olympische zwemster, die in 2011 met prins Albert trouwde, maakt zich momenteel hard voor een zwemschool in Burkina Faso.