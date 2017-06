Vrolijk matinee op Pinkpop

Zoals gisteren Chef'Special en Kensington, is het opnieuw een (deels) Nederlandse act die het er 's middags het best van afbrengt: My Baby. Een trio dat non-stop organische dance over het publiek uitstort, tot zelfs de grootste houthakkers mee staan te deinen. Het is bijna dance, maar dan organisch en daardoor hypnotiseert My Baby in de tent.

Gavin James, vlak daarvoor op het Mainstage, is van een hele andere orde. Een gevoelige jongen met lieve, kleine gitaarliedjes, ook al krijgt Pinkpop de XL-versie mét band. Die extra dynamiek doet het 'm, want daardoor vallen zijn ballads alleen maar beter. En ook met een paar handen extra blijft James de bescheidenheid zelve.

Kodaline, ook op het hoofdpodium, doet het ook al prima. De Britse rockers laten met uitgelaten, met folk doorspekte songs horen dit soort festivals en weides inmiddels aan te kunnen. Nog maar een paar jaar geleden kwamen ze niet verder dan het predikaat 'bijna-Coldplay', maar die referentie is helemaal weg en overgebleven is een band met een duidelijke smoel en sound.

Wat minder bekend wellicht is Undeclinable Ambuscade uit 's Hertogenbosch. Deze punkrockers stonden 21 jaar geleden al eens op Pinkpop en keren nu terug op het aan de rand van het terrein gelegen Stage 4. Prettige herrie voor de liefhebbers.

Relaxter gaat het eraan toe bij James Arthur. Een van de vele singer-songwriters waarvan ook hij zich niet echt onderscheidt, maar hij trekt veel publiek dat - al dan niet languit in de zon op het gras - aardig meeleeft met zijn show.