Ariana brengt single weer uit voor Manchester

One Last Time, dat Ariana in 2015 uitbracht, was het slotnummer van het concert in de Manchester Arena. Na de aanslag werd het nummer massaal gedownload. Fans hoopten op die manier dat het nummer boven aan de Britse iTunes-hitlijst zou komen. Daar zou het 22 weken moeten blijven staan, ter nagedachtenis aan de 22 doden. Dat lukte echter niet; hoewel One Last Time nog steeds in de top tien staat, wordt de hitlijst aangevoerd door het zomerse Despacito.

Zondagavond treedt Ariana weer op in Manchester, dan staat ze op het podium tijdens het benefietconcert One Love Manchester. Ook de opbrengst daarvan gaat naar de slachtoffers van de aanslag. De beste plekken zijn zondag voor de mensen die er op 22 mei bij waren. Ook onder anderen Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry en Miley Cyrus treden op in het cricketstadion Emirates Old Trafford.