De ster uit toneelstukken als The Normal Heart en Bromance ontving de prijs op het internationale Kortfilmfestival 20minmax voor zijn rol in de film Buddy. Dat maakte de organisatie zondag bekend.

Buddy, met in de hoofdrollen Cornelissen en Tobias Nierop, vertelt over een jongen die de liefde van zijn ex probeert terug te winnen door hem bij te staan tijdens een hiv-onderzoek. De film werd al voor diverse internationale festivals geselecteerd, waaronder het prestigieuze Palm Springs in Californië.

Verder was Buddy in Nederland te zien als voorfilm in het programma van de Pathé Gay Night en het Gay & Lesbian Summer Film Festival. Daniel Cornelissen was verder te zien in de films Feuten, De Zevende Hemel en Timboektoe.