Marcus Mumford was de eerste artiest op het podium. Hij deed een soloversie van Timshell, het nummer van zijn band Mumford and Sons. Daarna was het de beurt aan Take That. Zanger Gary Barlow bedankte Ariana Grande dat ze de groep had uitgenodigd.

Er gingen geruchten dat Robbie Williams samen met Take That zou optreden. De entertainer kwam inderdaad ook op het podium en begroette zijn oude makkers van Take That op amicale wijze. Daarna zong hij zijn hit Angels en eindigde met een stukje uit Strong. De tekst had hij veranderd in Manchester, We’re Strong. Dat deed hij vrijdag bij een eigen concert ook al. Toen kon hij zijn tranen niet bedwingen.

Het concert in Manchester vindt plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. De bezoekers werden voordat ze naar binnen gingen uitvoerig gefouilleerd. Met het concert wil Ariana Grande zo veel mogelijk geld inzamelen voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester.