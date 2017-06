Tooske Ragas en Bibi Breijman plaatsten zich rechtstreeks voor de finale van de RTL4-show. Zij kregen genoeg punten van de vakjury voor de duetten en de solo-optredens. Bibi leidde het klassement. Zij kreeg onder meer 9,5 van Angela Groothuizen voor haar vertolking van Dua Lipa's Be The One.

Tooske kreeg zelfs een 10 van Nielson voor haar Katy Perry-duet Roar met Trijntje Oosterhuis, wat Gerard Ekdom met een 9 beoordeelde en Angela Groothuizen met een 9,5. De jury had wat Tooske betreft wat goed te maken, want het jurycommentaar na haar solo van Rihanna's California King Bed zinde haar niet. "Ik sta de longen uit mijn lijf te zingen en ik krijg te horen dat ik stabiel ben en een 8 verdien", klaagde Tooske. Ze zei de jury dankbaar te zijn, want ze kon daarna al haar woede kwijt in Roar.

Lastig baantje

Angela Groothuizen: ''Ik moet daar zo hard om lachen. Ik heb in mijn leven al heel veel gejureerd, maar ik heb nog nooit een programma meegemaakt waarin mensen boos worden omdat ze drie keer een 8 krijgen. Jureren is best een lastig baantje."

Met de finale in zicht bevond Holly Mae Brood zich zondagavond in de gevarenzone met Ruben Nicolai en Buddy Vedder. Holly Mae kreeg echter de minste punten van de publieksjury. Eerder stuurde de publieksjury al Hanna Verboom, rapper Keizer, Hans Klok en Gijs Staverman naar huis.