Tv-dochter Bill Cosby aanwezig bij proces

De inmiddels 38-jarige Keshia Knight Pulliam speelde van haar vijfde tot haar dertiende in The Cosby Show. Toen de beschuldigingen tegen de gevallen televisiester zich begonnen op te stapelen, vertelde ze in een interview dat ze zich niet herkende in het beeld dat werd geschetst van haar televisievader. "Ik kan het alleen hebben over de geweldige man die ik ken en waar ik van hou, die zo genereus is geweest, zo'n filantroop die miljoenen dollars heeft gedoneerd aan onderwijs en scholen", zei ze begin 2015 tegen Access Hollywood.

Volgens de zegsman van Cosby zal ook de actrice die zijn vrouw speelde in de hitshow tijdens het proces langskomen, ook al is nog niet bekend wanneer. Phylicia Rashad heeft in de afgelopen jaren aangegeven niet bij de zaak betrokken te willen worden, maar meldde in 2015 wel dat ze dacht dat de beschuldigingen een doelbewuste actie waren om de reputatie van Cosby te besmeuren.

De 79-jarige Cosby wordt er inmiddels door meer dan zestig vrouwen van beschuldigd hen gedrogeerd en misbruikt te hebben. De zaak die maandag start, draait om één van die gevallen.