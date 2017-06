Pinkpop gaat bonte laatste dag in

Over de komst van Guus Meeuwis naar de driedaagse te Landgraaf is vooraf het nodige gezegd, bij de bekendmaking tijdens de jaarlijkse programmapresentatie klonk zelfs boegeroep bij het vallen van zijn naam. Maar inmiddels wordt naar zijn optreden uitgekeken, aangezien het perfect past bij het toch al hoge feestgehalte van deze 48e editie. De verwachting is dat de Brabander het hele veld vanmiddag in de polonaise krijgt, als het eenmaal dondert, bliksemt en meters bier regent voor zijn neus.

Ook over de afsluiter van dit jaar, Kings of Leon, zijn er vooraf weinig zorgen. De Amerikanen staan weliswaar niet bekend om hun livespektakel, maar zijn groot, bekend en goed genoeg om met hits als Sex on fire en Use somebody voor een waardig slot te zorgen van een Pinkpop die tot nu toe allesbehalve tegenvalt.

Verder staan er vandaag optredens gepland van onder meer de bijna bejaarde bluesrocker Seasick Steve, singer-songwriter Passenger, soulrevelatie Rag’n’Bone Man, het immer impossante en grotesque System of a Down, oud-Oasis-zanger Liam Gallagher en rond de klok van achten vanavond het gereuneerde Live op het Mainstage. Naar verwachting krijgt Pinkpop vandaag zo’n 45.000 bezoekers over de vloer, waarvan er 31.000 het hele weekeinde zijn geweest.