Harry Styles sloeg reclame voor plastuit af

In een interview met Daily Star werd de One Direction-zanger dit weekend gevraagd wat het vreemdste commerciële voorstel was dat hij ooit had gekregen. Daarop vertelde hij dat hij in 2012 was gevraagd door SheWee, een hulpstuk waardoor vrouwen staand kunnen plassen. "Ze stuurden me er een aantal van op en ik wist niet wat ik ermee moest. Ik denk dat ik ze aan mijn vriendinnen moest geven."

Het aanbod kwam niet helemaal uit de lucht vallen, Harry twitterde niet lang daarvoor over het merk toen hij als 18-jarige in een hotelkamer een aantal SheWees aantrof. Zijn vele volgers zorgden ervoor dat de naam trending raakte, waarop het bedrijf een kans zag voor meer publiciteit.