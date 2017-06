2,7 miljoen gedoneerd tijdens benefietconcert

Kijkers naar het live uitgezonden concert werd gevraagd geld over te maken naar het fonds, dat door het Rode Kruis en de stad Manchester werd opgericht na de aanslagen op 22 mei. Tijdens de drie uur durende show van Ariana Grande en muzikale gasten als Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay en Liam Gallagher, werd 2,35 miljoen pond direct overgemaakt. Het fonds ontving voor het concert al 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro) aan donaties.

We've raised an incredible £2.35 MILLION during #OneLoveManchester!

Thank you so much for your donations.