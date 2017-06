Lex Gaarthuis verlost van kikkerverzameling

"Ik was stomverbaasd over het aantal reacties joh", zei Lex maandag in zijn ochtendshow. "Ik heb uiteindelijk maar gekozen voor degene die het meest fanatiek op mij overkwam. Een stel dat zelfs een heel kikkermuseum aan het inrichten is. Zij blij, en wij weer ruimte in huis."

Lex biechtte zijn kikkerverzameling op toen hij met Kim-Lian van der Meij praatte over haar programma Verzamelkoorts!. "Toen mijn vrouw en ik net verkering hadden, werden we door vrienden altijd de blije kikkers genoemd. Zij kocht toen ooit voor mijn verjaardag als geintje een kikkerbeeldje'', vertelde de dj over het ontstaan van de verzameling. "Toen dachten familie en vrienden dat we dat ook echt leuk vonden en zo gek waren van kikkerprullaria dat ze tot op de dag van vandaag elke verjaardag of andere feestelijke gelegenheid met kikkerbeeldjes en andere rommel aankomen."